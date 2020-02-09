2020/02/09 | 19:39 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الايراني لدى العراق: الشهيدين سليماني والمهندس كانا رمزا للأخوة بين الشعبين الجارين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايراني لدى العراق: الشهيدين سليماني والمهندس كانا رمزا للأخوة بين الشعبين الجارين) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايراني لدى العراق: الشهيدين سليماني والمهندس كانا رمزا للأخوة بين الشعبين الجارين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).