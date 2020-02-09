2020/02/09 | 19:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهق الناس ناصرية الوطن – ياس خضير البياتي في يوم شتائي بارد من عام 2351 قبل الميلاد، ثار شعب مملكة (لكش) على حكومته المستبدة، ووقفوا وقفة احتجاجية غاضبة لما عانوه من سوء الأوضاع وحجم الضرائب، وبعد احداث طويلة نصب الثوار (أوروكاجينا ) من عامة الناس أميراً عليهم فقام بأول إصلاح سياسي عرفهُ التاريخ ، حيثُ […]

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