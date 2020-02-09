2020/02/09 | 19:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا وابرز خسائر الإقتصاد العالمي – عادل عبد الزهرة شبيب ادى تفشي فيروس كورونا الفتاك في الصين الى خسائر بشرية كبيرة في الصين وفي الدول المجاورة , اضافة الى الخسائر المادية الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الصيني واقتصاديات الدول الاخرى وستزداد الخسائر في حالة عدم السيطرة على هذا المرض , وقد اعلنت منظمة الصحة العالمية […]

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