انباء عن انهيار جزء من مبنى يطل على ساحة التحرير

2020/02/09 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افادت مصادر محلية بانهيار جزء من مبنى يطل على محيط ووسط ساحة التحرير ، ولم تعرف بعد حصيلة الاضرار حتى الان .

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