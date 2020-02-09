نائب عن الكتل الكردستانية يقترح عليها التخلي عن كافة المناصب التنفيذية في حكومة علاوي والاكتفاء بمنسق معها

2020/02/09 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اقترح النائب هوشيار عبدالله على الكتل السياسية الكردية التخلي عن كافة المناصب التنفيذية في حكومة محمد توفيق علاوي، والاكتفاء بتعيين شخص منسقا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، يتولى فتح الملفات العالقة بين بغداد واربيل واهمها توزيع السلطة والثروات وحسم قضية المناطق المتنازع عليها حسب مواد الدستور العراقي .

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