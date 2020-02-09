2020/02/09 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تستمر معاناة اهالي نينوى مع الواقع الخدمي رغم عشرات المناشدات للحكومة المحلية بتوفير الخدمات وابعاد المحافظة عن الصراعات السياسية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيمنة الاحزاب وحال الخدمات ايمن الموصل | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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