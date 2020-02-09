وزير الكهرباء: تنمية القطاع الخاص ستحسن الطاقة وتشغل الأيدي العاملة

2020/02/09 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الأحد، أن تنمية القطاع الخاص سيسهم في تحسين واقع الطاقة وسيعمل على تشغيل الأيدي العاملة، داعياً الى الاعتماد على القطاع الخاص وجعل دور الحكومة تنظيمياً.

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