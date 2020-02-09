2020/02/09 | 19:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ وقعت شركة "قطر غاز" اتفاقية جديدة طويلة الأمد لتوريد مليون طن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر توقع اتفاقية لتزويد الكويت بمليون طن من الغاز سنويا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر توقع اتفاقية لتزويد الكويت بمليون طن من الغاز سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).