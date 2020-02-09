أمريكا تحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات «أحادية» في الضفة الغربية

2020/02/09 | 19:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان سلطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد

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