محافظا الديوانية والمثنى يعلنان التزامهما بقرار إعادة ارتباط مديريات التربية بالوزارة ’’حصراً’’

2020/02/09 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنا محافظي الديوانية والمثنى التزامهما، بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، والذي تضمن التعديل ا...





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