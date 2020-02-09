متظاهرو النجف يوقدون الشموع استذكارا لشهداء هجوم

2020/02/09 | 20:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرو محافظة النجف، مساء اليوم الاحد، بمشاركة القوات الامنية بايقاد الشموع استذكارا للشهداء الذين سقطوا اثناء هجوم اصحاب "القبعات الزرق" من اتباع التيار الصدري على ساحة الصدرين وسط المحافظة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان متظاهري محافظة النجف وبمشاركة القوات الامنية المكلقة بحماية ساحة الصدرين بايقاد الشموع على ارواح الشهداء الذين سقطوا اثناء هجوم اصحاب "القبعات الزرق" على ساحة الصدرين وسط المحافظة.يذكر ان اصحاب القبعات الزرق هاجموا الاسبوع الماضي المتظاهرين في ساحة الصدرين وسط النجف بالرصاص الحي والهراوات لفض الاعتصام بالقوة.

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