2020/02/09 | 20:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، تمكّن كوادر محلية من إدارة طائرات "أف 16" العراقية وتجهيزها لمهاجمة تنظيم داعش الارهابي، بعدما أفادت تقارير بانسحاب خبراء أميركيين، كانوا يتولون ذلك، من قاعدة بلد الجوية.وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الفنيين العراقيين استطاعوا بما اكتسبوه من مهارات فنية، تسليح وتجهيز طائرات إف 16 والـ159 بالإضافة إلى طائرات سيسنا كرفان، والسوخوي 25".وأضاف أن "عملية التجهيز والتسليح تعطي القدرة والإمكانية للفنيين العراقيين بتجهيز أعقد سلاح في العالم".واوضح أن "الطائرات المذكورة استطاعت بعد تسليحها بأيدي عراقية تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف لعصابات داعش الإرهابية".وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، أن "إدارة الطائرات حاليا تتم بأيدي محلية في قصف أهداف تنظيم داعش الارهابي".يذكر ان تقارير صحفية افادت مؤخرا بانسحاب خبراء أميركيين من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، ما أدى، بحسب تلك التقارير، إلى توقف العمليات القتالية لطائرات "إف 16" العراقية ضد تنظيم داعش الارهابي.وتفيد التقارير، بأن أكثر من 90% من المستشارين الأميركيين والخبراء الفنيين من شركتي "لوكهيد مارتن، وساليبورت" المتخصصتين بتشغيل طائرات "إف 16" العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي في بغداد وأربيل، فيما يملك العراق نحو 36 طائرة من هذا الطراز حصل عليها بموجب عقد أبرم بين بين الطرفين عام 2008.

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