مرور اربيل تصدر قرارا منتظرا للسائقين

2020/02/09 | 20:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عددا من القرارات التي تصب في تسهيل الامور على المواطنين، مشيرة الى ان بامكان السائقين ان يدفعوا مبالغ الغرامات ونقل الملكية والسنوية المتراكمة بالاقساط.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، عدد من النقاط منها ان تنفيذ قرارات دفع مبالغ الغرامات المرورية يكون من دون دفع اية مقدمة، في وقت كان على المواطن دفع مبلغ 250 الف دينار كمقدمة.

كما قررت المديرية انه اثناء بيع وشراء اية مركبة عليها غرامات بالامكان عدم دفع المبلغ وتحويلها الى اقساط يدفعها المشتري بشرط تراضي الجانبين (البائع والمشتري) بحيث يتعهد المشتري لدى المرور بدفع المبلغ خلال مدة سنة واحدة فقط.

واشار البيان الى انه في حالة انتهاء مدة السنوية وتراكم مبالغ غرامات كبيرة، يسمح بتجديد السنوية على شرط ان يتعهد صاحب المركبة امام المرور بدفع مبالغ الغرامات خلال سنة واحدة ويتم تجديد السنوية لسنة واحدة فقط.

ونوه الى ان فحص المركة اثناء البيع او الشراء والذي كانت مدته سابقا فقط لستة اشهر اصبح بوجب القرار لسنة كاملة، لافتا الى ذلك يعد تسهيلا كبيرا للسائقين والمواطنين.

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