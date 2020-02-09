2020/02/09 | 20:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..نجوم الفن والرياضة يشاركون «رامي جمال»كليبه الجديد «سقف» (المستقلة) – منى شعلان/ طرحت شركة «نجوم ريكودرز» فيديو كليب أغنية «سقف» للمطرب المصرى «رامي جمال» من ألبومه الجديد «انا لوحدى» عبر القناة الرسمية للقناة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما.وشارك عدد كبير من النجوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((شاهد).. نجوم الفن والرياضة يشاركون «رامي جمال»كليبه الجديد «سقف») نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((شاهد).. نجوم الفن والرياضة يشاركون «رامي جمال»كليبه الجديد «سقف») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).