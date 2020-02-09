الاستخبارات العسكرية: القبض على إرهابي قاد معركة بروانة في الأنبار  وثلاثة آخرين في الموصل

2020/02/09 | 20:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على إرهابي قاد معركة بروانة في الأنبار وثلاثة آخرين في الموصل.وذكر بيان للمديرية ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة القت القبض على احد الارهابيين في منطقة بروانه بقضاء حديثة … Readmore

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