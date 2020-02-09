وزير الاسكان: اليابان وفرنسا تمنع الخبراء من السفر للعراق لاكمال مشروع ماء البصرة بسبب التظاهرات

2020/02/09 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال وزير الاسكان في حكومة تصريف الاعمال بنكين ريكاني، اليوم الاحد، ان فرنسا واليابان منعتا خبرائها من السفر الى العراق لاكمال مشروع ماء البصرة بسبب التظاهرات.وقال ريكاني في تغريدة على تويتر اطلعت”العهد نيوز” عليها: “كم هو مؤلم قيام بعض المندسين محاصرة مشروع ماء البصرة بالهارثة مع بدء التظاهرات ممادفع اليابان وفرنسا […]

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