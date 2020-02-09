2020/02/09 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل القطع الاجتماعي – علي الشكري يقيناً أن لكل ابتكار علمي أو ظاهرة أوجه عدة ، كما كل مناحي الحياة ، الدين ما وجد الا لخدمة الإنسانية ومن الضالين من يستخدمه اداة للنفاق والتنفع والتكسب ، اداة للتدجيل والتضليل ، فينفر العباد من الدين كله لا من ضُلاّله حسب ، وبالقطع أن العلم ظاهرة كما […]

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