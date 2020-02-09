2020/02/09 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا والأزمة الإقتصادية المقبلة – حسين علي غالب لن أتحدث عن فيروس كروونا الذي ما زال يهز العالم وينتشر كالنار في الهشيم ويحصد معه العديد من الأرواح فعلماء الطب يؤدون دورهم على أكمل وجه ، لكي سوف أتحدث كيف أن هذا الفيروس اللعين بات يهدد الاقتصاد العالمي بأسره.الصين هذا العملاق الاقتصادي الذي يسير بسرعة […]

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