2020/02/09 | 20:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منار عبد المطلب: تحالف القوى يرغب بتقديم 3 مرشحين لعلاوي عن المكون السني وهو مخول باختيار أحدهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منار عبد المطلب: تحالف القوى يرغب بتقديم 3 مرشحين لعلاوي عن المكون السني وهو مخول باختيار أحدهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منار عبد المطلب: تحالف القوى يرغب بتقديم 3 مرشحين لعلاوي عن المكون السني وهو مخول باختيار أحدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).