السفير الإيراني لدى بغداد: إيران ستقف إلى جانب العراق في مرحلة البناء والإعمار

2020/02/09 | 20:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أقامت السفارة الإيرانية في بغداد اليوم الأحد، مراسم بمناسبة الذكرى الواحد والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران وحفلا تأبينا بمناسبة أربعينية القائدين الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني.وحضر الاحتفال كبار الشخصيات السياسية والدينية وشيوخ القبائل العراقية تكريما لهذه الذكرى.وأكد السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي في كلمة القاها […]

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