ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!

2020/02/09 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم الخطيب لمتذوقي اللغة العربية سؤال : لماذا في سورة الزمر جاء قول الله تعالى في حق الكفار بصيغة (حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها ) بدون واو، وفي حق المؤمنيين جاءت بواو، قال تعالى .(حتى إذا جاءوها و فتحت أبوابها) ؟! انظر جمال اللغة العربية ​ْواو الثمانية​❗ كم في كتاب الله من لمحات بلاغية […]

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