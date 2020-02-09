رغم تحفظ البعض على خروجهم.. الشيخ الامين يجدد العهد للمهندس وسليماني بطرد الاحتلال

2020/02/09 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص كلنا يعلم ان الشهداء هم احياء عند ربهم يرزقون ولا خلاف على قول الله تعالى وفق ما جاء في كتابه الشريف.وهنا فان جميع الشهداء هم يرون ويتألمون على ما يجري من ويلات وخيانة لدمائهم الطاهرة التي سالت من اجل وحدة العالم الاسلامي، حيث نستذكر هنا كل من الشهيد القائد الحاج […]

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