الكمامات الواقية.. هل تحمي من «كورونا»؟

2020/02/09 | 20:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات الحديث عن فيروس “كورونا” الشغل الشاغل للأوساط الطبية والسياسية والعالمية، بينما تتوارد الأنباء العاجلة عن إصابات جديدة في أنحاء العالم، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ

أقنعة في كل مكان بالعالم

كما بدأ الناس في ارتداء أقنعة الوجه، في المطارات والشوارع سعياً للوقاية من المرض، ووصل الطلب على تلك الأقنعة في الصين إلى 200 مليون قناع يوميا، بحسب رويترز.



بينما زاد سعرها في بعض البلدان بشكل مضاعف وفي بعض الأسواق نفدت ولا يمكن الحصول عليها إلا بعد جهد.

هذا وتظهر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي أعدادا هائلة من الناس يرتدونها في الأماكن العامة.



فهل يساعد القناع فعليا في تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا؟

ويقول رئيس قسم الأمراض المعدية والحيوانية المنشأ في مؤسسة الصحة العامة البريطانية، جيك دانينغ، إن هناك “أدلة قليلة للغاية على وجود فائدة واسعة لدى أفراد الجمهور ممن يرتدون هذه الأقنعة.



ويشرح الطبيب أن هناك عدة أسباب لعدم فعاليتها، حيث “يجب ارتداء أقنعة الوجه على نحو سليم، وتغييرها بشكل دائم، وإزالتها بشكل صحيح، والتخلص منها بأمان، واستخدامها جنبا إلى جنب مع سلوكيات النظافة العامة الجيدة، حتى تكون فعالة” وفق ما نشرته صحيفة “الإندبندنت».

البكتيريا والفيروسات

تصل بسهولة

كذلك فإن معظم البدائل الورقية لهذه الأقنعة لا تحتوي على جهاز تنفس لتنقية جزيئات الهواء المعدية.



وإذا لم يتم ارتداؤها بشكل صحيح، وإذا لم تكن محكمة على الوجه، فهذا يعني أن البكتيريا والفيروسات يمكن أن تصل بسهولة إلى الأنف والفم.

في المقابل، يحذر الخبراء أيضا من أن الفيروس الجديد يمكن أن يدخل الجسم من خلال العينين.



وحتى عندما يمتثل المستخدمون لهذه القواعد مبدئيا، فإن الأبحاث تؤكد أن الأشخاص عادة ما يملون من استخدامها

لفترات طويلة.

أهم التدابير الوقائية

وفي حال كان الناس يشعرون بالقلق من الإصابة بالأمراض المعدية، فهناك تدابير أكثر فعالية يجب اتخاذها وفقا للدكتور دانينغ، بما في ذلك “النظافة الشخصية الجيدة والجهاز التنفسي واليدين».

هذا وتنصح منظمة الصحة العالمية بغسل الأيدي بشكل متكرر، بفرك اليدين بالكحول أو بالماء الدافئ والصابون، وتغطية الفم والأنف بالكوع أو بنسيج مرن عند العطس أو السعال، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من الحمى أو السعال.

غسل اليدين من أهم تدابير الوقاية من كورونا ،كما تنصح بطلب المساعدة الطبية المبكرة، حال ظهور أي حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس، ومشاركة تاريخ السفر مع مقدمي الرعاية الطبية.



وتنصح كذلك بتجنب الاتصال المباشر، غير المحمي، مع الحيوانات الحية، والأسطح الملامسة للحيوانات عند زيارة الأسواق في المناطق المتأثرة.

كذلك تنصح المنظمة بتجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيدا والحذر في التعامل معها أو مع الحليب أو الأعضاء الحيوانية لتجنب تلوث الأطعمة غير المطهوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمامات الواقية.. هل تحمي من «كورونا»؟) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمامات الواقية.. هل تحمي من «كورونا»؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).