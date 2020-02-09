“الصداع المستمر” اعراض لأمراض من أخطرها “أورام المخ”

2020/02/09 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة الصداع المزمن شكوى نراها كثيرا، لكن يجهل الكثيرون أن الصداع عرض وليس مرض فى حد ذاته، وعادة يكون إشارة لوجود خلل داخلى فى الجسم أو أحد الأعضاء الحيوية.يوضح الدكتور أحمد العنتبلي أخصائي أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكر والكبد أسباب الصداع المستمر فيما يأتي: ١- أشهرهم على الإطلاق هو ارتفاع ضغط الدم، […]

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