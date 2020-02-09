ريال مدريد يواصل الصدارة بفوز على اوساسونا

2020/02/09 | 20:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (4-1) على أوساسونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.

وسجل لريال مدريد إيسكو وراموس وفاسكيز ويوفيتش في الدقائق 33 و38 و85 و(90+2)، بينما سجل أوناي جارسيا هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 14.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

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