2020/02/09 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، اليوم الاحد، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بشأن اختيار كابينته الوزارية الجديدة، للتخلص من ضغط الكتل السياسية من المكونين السني والكردي.وقال العميري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الحفاظ على تمثيل المكونات في الكابينة الوزارية الجديدة، أو في مختلف المناصب بالدولة العراقية أمر ضروري جداً، لكن من دون أن تأتي هذه الشخصيات المكوناتية عن طريق الكتل السياسية التي بدورها ستكرس نظام المحاصصة مجددا".واضاف أن "علاوي مطالب بموقف شجاع أن كان يريد رضى الشارع العراقي، من خلال الابتعاد عن المرشحين الذين يطرحون عبر الكتل السياسية، سواء كانت السنية او الكردية، ولا بد أن يكون اختيار شخصيات وزارية قوية وقادرة على قيادة البلد خلال المرحلة المقبلة".وتابع العميري، بأن "اختيار شخصيات وزارية عبر بوابة الكتل السياسية، بحجة تمثيل المكونات، سوف لن يغير اي شيء على الواقع السياسي، مما يعيد البلاد إلى المربع الاول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يطالب علاوي بعدم "الخضوع" للسنة والأكراد في تشكيل حكومته) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يطالب علاوي بعدم "الخضوع" للسنة والأكراد في تشكيل حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).