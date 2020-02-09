الملكي يحكم قبضته على صدارة الليغا برباعية جديدة

2020/02/09 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (4-1) على أوساسونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا.وسجل لريال مدريد،كل من إيسكو وراموس وفاسكيز ويوفيتش في الدقائق 33 و38 و85 و(90+2)، بينما سجل أوناي غارسيا هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 14.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

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