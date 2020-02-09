2020/02/09 | 20:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

يلتقي فريقا القوة الجوية ونفط ميسان يوم غد الاثنين في لقاء ودي سيقام على ملعب نادي القوة الجوية ضمن تحضيرات الطرفين لمسابقة دوري الكرة الممتاز.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية أن" الصقور سيستضيف على ملعبه فريق نفط ميسان وديا عند الساعة الثانية ظهرا ضمن الإستعداد لمسابقة الدوري الممتاز والتي سيتم تعرف على قرعة البطولة يوم غد الاثنين".

وأضاف المكتب الإعلامي أن "الفريق أجرى اليوم الاحد وحدتين تدريبيتين في ملعبه لرفع الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين،فيما استمر غياب المدافع سامح سعيد عن التدريبات بعد تعرضه لتمزق عضلي الاسبوع الماضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاثنين..القوة الجوية يواجه نفط ميسان وديا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاثنين..القوة الجوية يواجه نفط ميسان وديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).