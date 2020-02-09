مصرع وإصابة 3 اشخاص بحادث سير بين (صهريج نفط وجارجر) شمالي ذي قار

2020/02/09 | 20:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، بأن حادث سير مروع وقع شمال المحافظة وادى لمصرع وإصابة 3 مواطنين.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "حادث سير وقع على طريق الفجر ال بدير بمنطقة الغابات في جهة محافظة ذي قار بيت مركبة صالون نوع (جارجر) مع (صهريج محمل بمادة النفط الأسود)".

وبين المصدر، أن "الحادث أدى إلى وفاة احد المواطنين وتم نقل جثته إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وإصابة اثنين آخرين بجروح نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج".

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