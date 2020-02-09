2020/02/09 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملكي يعزّز صدارته و يمطر شباك أساسونا برباعية في الليغا بغداد- ساري تحسين حقق فريق ريال مدريد بكرة القدم امس الاحد فوزا ساحقا بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد على فريق أوساسونا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـثالثة والعشرين من الدوري الاسباني .وسجل من كتيبة الملكي اللاعبون إيسكو وراموس وفاسكيز ويوفيتش في الدقائق33 و38 و85 […]

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