أمريكا تحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات “أحادية” في الضفة الغربية

2020/02/09 | 20:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) – حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان السلطات الإسرائيلية يوم الأحد من مغبة إعلان السيادة على أراض في الضفة الغربية دون موافقة واشنطن، في معارضة لدعوات من قوميين متشددين داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراء … Readmore

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