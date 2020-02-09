2020/02/09 | 20:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم المجتمعات بشكل عام تمتلك نقاط سلبية وايجابية والكثير منها تواجه صعوبة في اظهار نقاط الضعف والقوة ومن هذه المجتمعات المجتمع الايزيدي، فمنهم مم يتفنن بشكلٍ ما وتطرح قضايا مجتمعه سواء كانت ضارة ام مفيدة.من اهم الوسائل التي تستخدمها مختلف المجتمعات العالمية للتوعية والرقابة والتنبيه هي ”الفن“ ،سواء كان بالغناء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة ١٤ آب الفنية، تربط بين قضايا ومعاناة المجتمع والفن) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة ١٤ آب الفنية، تربط بين قضايا ومعاناة المجتمع والفن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).