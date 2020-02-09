2020/02/09 | 20:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلق جون بيترز، الزوج الخامس، الممثلة وعارضة الأزياء، باميلا أندرسون، عبر رسالة قصيرة، وبذلك يكون استمر زاجهما أقل من أسبوعين.ويشار إلى أن الممثلة والمنتج البالغ من العمر 74 سنة ، اتخذا قرار الزواج في يناير من هذا العام، حيث كان يعرفان بعضهما البعض لفترة طويلة.وبعد أن التقيا، قررا الزواج بعد 4 ساعات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زوج باميلا أندرسون الخامس يطلقها عبر رسالة قصيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوج باميلا أندرسون الخامس يطلقها عبر رسالة قصيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوج باميلا أندرسون الخامس يطلقها عبر رسالة قصيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).