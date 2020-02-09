2020/02/09 | 20:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن موعد فتح مجسر محمد القاسم بشكل كامل امام حركة سير العجلات.وقال مدير اعلام الأمانة حكيم عبد الزهرة في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى , انه” تم استكمال ثلاثة مراحل في مجسر محمد القاسم وبالتحديد في الجزء الممتد من باب الشرقي الى باب المعظم”، مشيرا الى ان” المرحلة الأخيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تكشف موعد فتح مجسر محمد القاسم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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