2020/02/09 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت وسائل إعلام جزائرية بوقوع انفجار قوي، اليوم الأحد، بجوار ثكنة عسكرية جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي.وأوضحت تقارير محلية، أن الانفجار وقع قبل منتصف نهار اليوم في منطقة تيمياوين ببرج باجي مختار في أقصى الجنوب الجزائري.ورجحت مصادر مطلعة، أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي، حيث أنه وقع في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار قوي يهز ثكنة عسكرية جنوب الجزائر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار قوي يهز ثكنة عسكرية جنوب الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).