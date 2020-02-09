2020/02/09 | 20:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد الممثل الصيني ،جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا.ويعد موقف “شان” أمر مضاف بعد حرصه التبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” وعن الدافع وراء تخصيص تلك المكافأة، أوضح جان، أنه لا يريد رؤية شوارع فارغة، مضيفا “لا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الممثل جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمن يخترع لقاحا ضد كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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