ذوو مفقودي آيون يبعثون رسالة مستعجلة لبغداد واربيل

2020/02/09 | 20:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب ذوو المهاجرين المفقودين في بحر ايون بحادثة غرق قارب بين اليونان وايطاليا الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان بتكثيف المساعي للعثور عليهم وكشف مصيرهم.وعقد ذوو المفقودين مؤتمرا صحفيا امام مؤسسة لوتكة (القمة) في السليمانية اشاروا فيه انه عدا هذه المؤسسة فان جميع الجهات الاخرى احجمت عن الاتصال بهم والاستفسار عن بنائهم المفقودين والاهتمام بمصير هم ولم تقدم لهم اية مساعدات للبحث عنهم.وطالبوا الجهات المعنية في الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان بتفعيل محاولاتهم للعثور على ابنائهم والتعرف على مصيرهم.من جهته قال رئيس مؤسسة لوتكه اري جلال انه اجتمع مع ذوي المفقودين وقامت المؤسسة بتنظيم ملفات وفحوصات طبية، مبينا ان المؤسسة مستمرة في جهدها الاعلامي لمتابعة الموضوع عن ممثليها في اليونان وهي مستعدة على الصعد كافة للتعاون لحين التعرف على مصير المفقودين وهي سلمت نسخة مصورة من تلك المعلومات المتوفرة لديها الى الشرطة الدولية بهدف العمل على عن مصيرهم.وكان سفينة تقل ٥٣ شخصا قد تعرضت للغرق في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الماضي في بحر آيون بين اليونان وايطاليا، من بينهم ٢٣ شخصا من المهاجرين الكورد من اقليم كوردستان توفي خمسة منهم غرقا وتم انقاذ ثلاثة منهم وفقد ١٥ شخصا منهم.

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