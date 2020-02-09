الريال يمطر شباك أوساسونا برباعية ويبتعد بصدارة الليغا

2020/02/09 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 4/1، على مضيفه أوساسونا ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، على ملعب أل سادار.

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