2020/02/09 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق طلاب الجامعات والمعاهد في محافظة النجف الأشرف على انتظامهم بالدوام الرسمي ابتداءً من يوم غد الاثنين تلبية لنداء المرجعية الدينية العليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلاب جامعات ومعاهد النجف الأشرف يتفقون على انتظام الدوام ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلاب جامعات ومعاهد النجف الأشرف يتفقون على انتظام الدوام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).