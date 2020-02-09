2020/02/09 | 20:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، الأحد، على توفير كافة الظروف اللازمة لإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، مشيرا الى أن المشروع سينتهي العمل به في غضون ثلاث سنوات.وقال الدليمي، في بيان تلقته وكالة صدى ، على هامش تفقده مراحل إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير إن “المشروع يعتبر من أبرز أولويات الوزارة لما يثمله من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط: ميناء الفاو الكبير سينجز بجميع مكوناته بغضون 3 سنوات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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