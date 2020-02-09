بالصورة.. انهيار جزئي لمبنى يطل على ساحة التحرير وسط بغداد

2020/02/09 | 20:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد شهود عيان، الاحد، بانهيار جزئي لمبنى يطل على ساحة التحرير وسط بغداد.وقال الشهود ان”مبنى يطل على ساحة التحرير وسط بغداد، انهار جزئيا، دون وقوع اصابات”.وتعتبر ساحة التحرير وسط بغداد، مركزا للاحتجاجات المستمرة منذ شهر تشرين الاول الماضي، للمطالبة بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين.

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