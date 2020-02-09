علّاوي لإيران: لن تستطيعوا التوسّع وتحقيق أحلامكم

2020/02/09 | 21:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد أن صرّحَ مُستشار المرشد الإيراني #علي_خامنئي، للشؤون الدولية #علي_أكبر_ولايتي، بمناسبة مرور /٤٠/ يوماً على مقتل قائد #فيلق_القدس الإيراني، #قاسم_سليماني، أن «التواجد العسكري لـ #أميركا في […]

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