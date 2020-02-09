مُحتجّو بغداد: “الصّدر” يعتقد أنه «هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

2020/02/09 | 21:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي ما تزال عناصر ميليشيا #القبعات_الزرق، متواجدة في (المطعم التركي) أو ما يُعرف باسم “جبل أحد”، وهو الذي كان منذ أكتوبر العام الفائت، وإلى ليلة الأول […]

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