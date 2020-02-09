تركيا ترسل تعزيزات إلى إدلب السورية وتستعد للتحرك

2020/02/09 | 21:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة (رويترز) – قال مسؤول بارز يوم الأحد إن تركيا أرسلت تعزيزات كبيرة لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا وإن ”جميع الخيارات مطروحة على الطاولة“ في حين تحاول أنقرة وقف التقدم السريع لقوات الحكومة السورية.ودفع هجوم قوات الحكومة على … Readmore

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