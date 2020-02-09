2020/02/09 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعدي يطالب بنزع السلاح ووقف نزيف الدم وإنتهاك الحريات تصعيد غير مسبوق لإصحاب القمصان البيض بعد إتفاق التهدئة الذي أعلنه الصدر بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) شهدت بغداد وعدد من المحافظات الرافضة لاختيار المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، تصعيدا غير مسبوق حيث خرج اصحاب القمصان البيض بمسيرات داعمة للاعتصامات بعد اتفاق […]

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