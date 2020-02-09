2020/02/09 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يعيد الجزائري محافظاً لبغداد بغداد – الزمان قررت محكمة القضاء الاداري اعادة فلاح الجزائري محافظا لبغداد وابطال قرار مجلس المحافظة الذي صوت على استقالته.وبحسب الوثائق التي تحمل توقيع رئيس القضاء الاداري ياسين طه ويس فأن (المحكمة رأت ان تصويت مجلس بغداد على استقالة الجزائري غير قانونية).وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم 16 دعوى […]

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