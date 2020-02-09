2020/02/09 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يوجِّـه بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بغداد – الزمان وجَّـه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر بدءاً من نهاية شباط الجاري.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه المبادرة تأتي سعياً لتحقيق فضلى الخدمات للمستفيدين من امتيازات الهيئة وعلى الخصوص ما […]

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