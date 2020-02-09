صالح الحسني و بيكرد الطالباني يتفقان على تشكيل لجنة عليا لوضع أسس التعاون بالقطاع الزراعي

2020/02/09 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الزراعة صالح الحسني، ووزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد الطالباني، عددا من الملفات المتعلقة بعمل الوزارتين والتنسيق بينهما.

وأكد الحسني خلال استقباله الطالباني، أن الوزارة ستقف مع المطالب الزراعية للإقليم، وستعمل على توفير المستلزمات للفلاحين، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم، مطالبا بعدم منح الإجازات لمستوردي الدواجن في الاقليم لضمان عدم ادخالها للمحافظات الأخرى.

من جهتها أوضحت الطالباني، أنها تحمل مسودة تعاون مشترك وتقريرا حول القضايا العالقة، ومن بينها مستحقات مزارعي الحنطة في الاقليم للسنوات الماضية، فيما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا موحدة، تأخذ على عاتقها وضع اسس استراتيجية للتعاون الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يؤدي الى النهوض بالعمل الزراعي في البلاد.

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