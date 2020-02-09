نقابة المحامين تطالب بحصر السلاح بيد الدولة وإيقاف نزيف الدم وانتهاك الحريات

2020/02/09 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت نقابة المحامين العراقيين، استمرار موقفها الداعم لمطالب المتظاهرين، سواء عبر المشاركة الفعلية، أو بتقديم المساندة القانونية والقضائية في الدفاع عن حقوق المتظاهرين.

وأوضحت النقابة في بيان، أنها وفي هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، لا تريد أن تغادر أدوارها التاريخية الوطنية، بالدفاع عن الحق الدستوري المعبر علنا، مشددة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وإيقاف نزيف الدم، وانتهاك الحريات العامة، والحفاظ في الوقت ذاته على سلمية الاحتجاجات والتظاهرات، والابتعاد عن إلحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، لتفويت الفرصة على الدخلاء والمندسين.

وطالبت النقابة الأجهزة الأمنية، بممارسة دورها في حماية أمن وسلامة وأرواح المتظاهرين السلميين، والحذر من الاستمرار في توريطها او توريط غيرها، في استخدام القوة ووسائل العنف المميتة، والتي تعتبر جرائم دموية تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام القضاء، مشددة على أن استقرار العراق يتطلب إعادة بناء الدولة بالتأسيس لحكومة وطنية، تعمل على تنفيذ السياسات المحددة في مجال الإصلاح والإعمار والتنمية، ووضع آليات لملاحقة الفاسدين ومرتكبي الجرائم، وإجراء انتخابات مبكرة وضمان نزاهتها وعدالتها، بالاعتماد على القرار الوطني البعيد عن التدخلات الخارجية.

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