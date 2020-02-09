“العهد نيوز” تنشر حالة الطقس ليوم غد الإثنين

2020/02/09 | 21:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأحد، أن يكون طقس يوم غد الإثنين، غائماً جزئياً في عموم البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “المنطقة الوسطى في البلاد، ستشهد يوم غد الإثنين، طقساً غائماً جزئياً بارداً وفي الاقسام الغربية غائم مع تساقط أمطار خفيفة وفرصة […]

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